FÜRTH. (42) Am Mittwochabend (10.01.2024) schoss ein Mann in einem Mehrfamilienhaus mehrfach mit einer Schreckschusspistole und zündete mehrere Böller. Der 26-Jährige musste in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden.



Als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth gegen 22:45 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Südstadt vorbeifuhr, nahmen die Beamten laute Knallgeräusche wahr. Kurz darauf stellten die Beamten einen Mann fest, welcher mit einer Pistole aus dem Hausgang des Anwesens in Richtung der Straße schoss und zudem mehrere Böller zündete.

Der 26-Jährige Mann begab sich daraufhin in seine Wohnung, welche sich in dem Anwesen befindet, und gab dort weitere Schüsse ab. Alarmierte Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) des Polizeipräsidiums Mittelfranken, nahmen den 26-Jährigen daraufhin in dessen Wohnung widerstandslos fest und stellten die Schreckschusspistole sowie ein Luftdruckgewehr sicher.

Bei der Festnahme gab der 26-Jährige Äußerungen von sich, welche darauf schließen ließen, daß er sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und die Kontrolle über sein Handeln verlor.

Der Mann musste daraufhin in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden. Zudem muss er sich unter anderem wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffen- und dem Sprengstoffgesetz verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl