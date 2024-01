STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Verkehrsunfall auf der A3 am Donnerstagmorgen musste die A3 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr konnte über die Nebenfahrbahn abgeleitet werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der mit Papierrollen beladene Sattelzug gegen 06:45 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Der 43-jährige Fahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache zunächst in die Mittelleitplanke und dann in die Außenleitplanke. Im Anschluss geriet er wieder nach links und durchbrach die Mittelleitplanke. Er kam in der Folge quer auf der Fahrbahn in Richtung Frankfurt zum Stehen. Die Ladung des Lkw, mehrere Papierrollen mit einem Gewicht von jeweils 1,2 Tonnen, verteilte sich nahezu komplett auf der Fahrbahn in Richtung Nürnberg.

Der Verkehrsunfall hatte zunächst eine Vollsperrung der Autobahn in beide Richtungen zur Folge. Der Verkehr konnte zwar auf der Nebenfahrbahn abgeleitet werden, dies hatte im morgendlichen Berufsverkehr dennoch einen erheblichen Rückstau in beide Fahrtrichtungen zur Folge.

Die Aufräumarbeiten dauern zur Stunde (09:00 Uhr) noch an. Nach aktuellen Schätzungen werden Teile der A3 in beiden Fahrtrichtungen bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt bleiben.