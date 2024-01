ALTENSTADT. Am Dienstag führte eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen eine Überprüfung im Anwesen eines 32-Jährigen durch. Dabei stießen die Beamten auf eine Cannabisplantage. Der 32-Jährige sitzt daher zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Hintergrund der Überprüfung war das Fehlen eines im Anwesen wohnhaften Kindes in der Schule. Die Schule informierte die Polizeiinspektion Illertissen, die eingesetzten Beamten wollten sich nach dem Wohlbefinden des Kindes erkundigen. Hierbei stellten die Beamten bereits im Hausgang Marihuanageruch fest. Daher wurde durch das Amtsgericht Memmingen ein mündlicher Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen eines 32-jährigen Mannes erlassen, von dessen Wohnung der Geruch ausging. Die Beamten vollzogen den Beschluss anschließend.

Hierbei fanden sie eine Cannabisplantage im Untergeschoss des Hauses. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Im Rahmen der Durchsuchung stellten sie insgesamt über 60 Cannabispflanzen sowie Plantagentechnik, wie Beleuchtung und Bewässerung, sicher. Bei weiteren drogenverdächtigen Stoffen wird ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches herausstellt, ob auch deren Besitz strafbar ist. Zudem stellten die Beamten Gegenstände wie eine modifizierte Schleuder sicher, bei welchen sie eine Strafbarkeit nach dem Waffengesetz überprüfen.

Noch vor Ort hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Den 32-Jährigen führten die Ermittler am gestrigen Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen vor, welche einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. (KPI Neu-Ulm)

