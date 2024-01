BIESSHOFEN / EBENHOFEN. Beim Brand einer Gewerbehalle in den frühen Morgenstunden des 11.01.2024 entstand ein Sachschaden im Bereich einer mittleren sechsstelligen Höhe, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Kempten.

Am frühen Morgen des 11.01.2024 gegen 03:30 Uhr stellte eine Passantin einen Brand in einer Gewerbehalle im Biessenhofener Ortsteil Ebenhofen fest und alarmierte die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen befand sich der mittlere Teil der Halle bereits im Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren Altdorf, Ebenhofen, Biessenhofen und Marktoberdorf konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden. Der betroffene Gebäudeteil brannte jedoch vollständig aus. Der Teil der Gewerbehalle, in welcher der Brand ausbrach ist aktuell an eine Firma vermietet, welche dort möglicherweise Teile für Photovoltaikanlagen lagert.

Nach derzeitigen Schätzungen liegt der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehren waren mit etwa 90 Mann im Einsatz, ebenso wie sechs Rettungswägen und ein Notarzt.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Marktoberdorf sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur derzeit völlig unklaren Brandursache, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten übernommen. (KDD Memmingen)

