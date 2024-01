60. Vermissung – Öffentlichkeitsfahndung

Am 10.01.2024, gegen 16:00 Uhr, konnte ein 12-jährige Junge mit Wohnsitz in München von seinem Vater nicht von der Schule für beeinträchtigte Personen abgeholt werden, da er auf dem Weg vom Klassenzimmer zum Schulhof verschwunden war. Daraufhin wurden unmittelbar Suchmaßnahmen eingeleitet. Der Junge ist aufgrund seiner deutlich geistigen Beeinträchtung somit größtenteils hilf- und orientierungslos und irrt aus diesem Grund vermutlich ziellos in München umher. Es gibt deutliche Hinweise, dass der Vermisste mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in München unterwegs sein könnte.

Beschreibung:

12 Jahre alt, 155 cm groß, schlank.

Der Junge trägt die abgebildete Addidas-Mütze, eine grüne Winterjacke mit Kunstpelz, schwarze Jeans, grau-schwarze Winterstiefel und einen Schulrucksack.

Zeugenaufruf:

Wer hat den Jungen gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist hier ersichtlich: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/061026/index.html