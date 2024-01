0087 - Bauernproteste

Schwabmünchen – Gestern fand im Kontext der sog. Bauernproteste eine Versammlung in Schwabmünchen statt. Die Versammlung verlief durchweg friedlich, jedoch kam es zu spürbaren Verkehrsbehinderungen.

An der Versammlung, die gegen 18.00 Uhr begann, nahmen in der Spitze etwa 400 Fahrzeuge teil. Dabei handelte es sich größtenteils um Traktoren. Die Versammlungsstrecke ging durch die Schwabmünchener Innenstadt und verursachte im gesamten Bereich spürbare Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort, um die Versammlung zu begleiten und die Beeinträchtigungen in der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren. Durch die frühzeitigen Maßnahmen konnte ein Verkehrschaos verhindert werden. Da deutlich mehr Fahrzeuge als angenommen an der Versammlung teilnahmen, wurde die Versammlung erst gegen 21.00 Uhr anstatt wie geplant um 20.00 Uhr beendet. Die Versammlung löste sich dann aber schnell auf. Die Einsatzkräfte vor Ort unter der Leitung der Polizeiinspektion Schwabmünchen stellten insgesamt einen reibungslosen Verlauf ohne Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten fest.

0088 - Wohnungsbrand

Kühbach - Am Dienstag (09.01.2024) kam es gegen 20.00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Zweiparteienhaus in der Lerchenstraße.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand geriet in der Erdgeschoßwohnung erhitztes Fett auf einer Herdplatte in Brand. Das Feuer griff daraufhin auf die Hängeschränke über und breitete sich in der Küche aus. Der Bewohner der betroffenen Wohnung sowie ein Ehepaar aus der Nachbarwohnung im ersten Obergeschoß flüchteten aus dem erheblich verrauchten Anwesen ins Freie. Die Feuerwehren aus Kühbach und Aichach konnten eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Zimmer verhindern. Trotzdem verursachte der Brand in der betroffenen Wohnung sowie an der Außenfassade einen erheblichen Gebäude- und Rußschaden. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die drei Bewohner des Anwesens wurden vom Rettungsdienst wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.