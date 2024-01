GRÄFENBERG, LKR. FORCHHEIM. Am Dienstagabend brannte eine Doppelhaushälfte. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Am Dienstag, gegen 19.15 Uhr, hatte ein Zeuge ein Feuer in einer Doppelhaushälfte entdeckt und über den Notruf mitgeteilt. Das Feuer war am Weihnachtsbaum im Wohnzimmer ausgebrochen und breitete sich schnell aus. Wenig später stand das Gebäude in Vollbrand. Den rund 80 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren gelang es schließlich den Brand unter Kontrolle zu bringen und im späteren Verlauf endgültig zu löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Polizeibeamte die anliegende Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Doppelhaushälfte ist nicht mehr bewohnbar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften die brennenden Kerzen am Weihnachtsbaum brandursächlich gewesen sein.