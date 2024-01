REDNITZHEMBACH. (39) In der Nacht von Dienstag (09.01.2023) auf Mittwoch (10.01.2023) ereignete sich im Landkreis Roth ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw erfasste auf freier Strecke einen Fußgänger und verletzte diesen tödlich.



Die 60-jährige Fahrerin eines Audi A1 war gegen 01:20 Uhr auf der Verbindungsstraße ST2409 von Rednitzhembach kommend in Richtung Pfaffenhofen (Lkrs. Roth) unterwegs. Kurz nach dem dortigen Gewerbegebiet erfasste sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw einen in gleicher Richtung laufenden Mann. Der 43-Jährige wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er trotz durch Beamte der Polizeiinspektion Roth sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizeiinspektion Roth hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Beamten wurden hierbei in der Nacht von einem Gutachter unterstützt. Die Staatsstraße 2409 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.



