Erneuter Einbruch in Getränkemarkt - Geringer Beuteschaden

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in einen Getränkemarkt eingebrochen, haben unter anderem Zigaretten entwendet und sind unerkannt entkommen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt. Der Getränkehandel war bereits in der Vergangenheit Ziel von Einbrechern.

Dem Sachstand nach müssen sich die Diebe zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montagmorgen, 08:15 Uhr gewaltsam über einen rückwärtigen Eingang Zutritt zu dem Geschäft in der Bergstraße verschafft haben. Dabei haben die Täter eine Verschalung der zuletzt angegangenen Tür gewaltsam geöffnet. In den Innenräumen entwendeten die Diebe schließlich neben Zigaretten unter anderem auch eine geringe Menge Bargeld. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt entkommen.

Der Beuteschaden liegt bei rund 250 Euro.

Der Ladenbesitzer bemerkte den Einbruch am Montagmorgen und verständigte die Polizei. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt auch in diesem Fall und hofft dabei auch auf Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag wurde ein Fiat, der in einer Parkbucht in der Ludwigstraße geparkt war angefahren. Ein Zeuge hatte den späteren Unfallflüchtigen wohl gesehen und einen Zettel an dem Fiat hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Zeugen und bittet diesen sich zu melden. Die Unfallflucht muss sich zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Am Montagmorgen hat ein noch unbekannter Lkw auf der B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg von seinem Anhänger Holzteile verloren, die einen nachfahrenden roten Toyota leicht beschädigt haben. Von dem Lkw gibt es keine nähere Beschreibung. Der Verursacher ist noch unbekannt. Das Geschehen hat sich gegen 05:30 Uhr zugetragen. Die Polizei Obernburg ermittelt.

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag wurde ein schwarzer Opel Adam, der neben der AWO in der Münchner Straße geparkt war, angefahren. Dem Sachstand nach muss sich der Unfall gegen 16:15 Uhr ereignet haben. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, ist aus noch ungeklärter Ursache ein Holzstapel neben der B469 in Brand geraten. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro.

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Am Montag hat ein weißer Pkw einen, in der Ludwigstraße geparkten, VW Polo im Vorbeifahren am Spiegel beschädigt. Der noch unbekannte Pkw war gegen 07:00 Uhr in Richtung Erlenbach unterwegs. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Freitags hat in einem Waldstück im Bereich der Schlucht "Im Gans" ein Holzunterstand gebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.