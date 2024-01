0073 – Unfallflucht

Hochzoll – Im Zeitraum von Samstag (06.01.2024), 12.00 Uhr bis Montag (08.01.2024), 15.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Biberkopfstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte dabei einen geparkten Peugeot. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter offenbar ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0074 – Unfall mit Straßenbahn

Lechhausen – Am gestrigen Montag (08.01.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen VW-Fahrer und einer Straßenbahn in der Neuburger Straße. Der VW-Fahrer wurde dabei nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht verletzt.

Gegen 18.15 Uhr war der VW-Fahrer auf der Ulrichsbrücke in Richtung Neuburger Straße unterwegs. Hier bog der VW-Fahrer offenbar verbotswidrig nach links ab, übersah dabei eine Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Der Fahrer des VWs wurde hierbei eingeklemmt und wurde von der Berufsfeuerwehr Augsburg aus dem Fahrzeug geborgen. Der Beifahrer des VW-Fahrers blieb unverletzt.

Der VW musste vor Ort abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

0075 – Werkhalle angegangen

Lechhausen – Am vergangenen Samstag (06.01.2024) in der Zeit von 23.00 Uhr bis 23.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkhalle in der Steinernen Furt ein. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

0076 – Einbruch in Kindergarten

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (05.01.2024), 14.30 Uhr bis Montag (08.01.2024), 06.45 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kindergarten in der Provinostraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun unter anderem wegen Einbruchdiebstahl und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise.

0077 – Bauernversammlung

Innenstadt – Am Montag (08.01.2024), gegen 14.30 Uhr, wurde das Fahrzeug eines Teilnehmers der „Bauernversammlung“ in der Senkelbachstraße offenbar mit einem Gegenstand von einem 24-Jährigen Mann beworfen.

Nach dem Wurf rannte der 24-jährige Mann davon, konnte aber nach kurzer Verfolgung zu Fuß durch den Teilnehmer der Versammlung eingeholt und der Polizei übergeben werden. Anschließend nahm der Teilnehmer wieder an der Versammlung teil, bevor seine Personalien festgestellt werden konnten. Bei dem 24-Jährigen Mann stellte die Polizei die Personalien fest. Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet den unbekannten Teilnehmer der Versammlung oder Zeugen die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2110 zu melden.

0078 – Diebstahl

Innenstadt – Im Zeitraum vom Freitag (22.12.2023) bis Montag (08.01.2024) betrat ein bislang unbekannter Täter ein Baustellengelände in der Kasernstraße und entwendete mehrere Gegenstände im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet unter 0821/323-2110 um Hinweise.