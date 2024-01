GÜNZBURG. Am gestrigen Montagabend, kurz vor 23:00 Uhr, kam es zu einem Brand in Günzburg, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von rund einer Viertelmillion Euro entstand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Gegen 23:00 Uhr teilte ein Passant über Notruf einen Brand in der Belvederestraße in Günzburg an die Integrierte Leitstelle Donau/Iller mit. Aufmerksam auf den Brand wurde der Mitteiler unter anderem aufgrund von Hilfeschreien einer Bewohnerin. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst wurden auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Günzburg zum Brandort entsandt. Durch den Löschangriff der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude war damit nicht mehr möglich.

Durch den Brand wurde eine Wohnung im dritten Obergeschoss des Mehrparteienhaus teilweise zerstört. Außerdem wurde beim Brand auch das Dach des Hauses beschädigt.

Eine Bewohnerin des Hauses musste mittels Drehleiter evakuiert werden. Alle anderen Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen. Sicherheitshalber wurde auch ein Nachbargebäude evakuiert. Die evakuierten Personen wurden durch den Rettungsdienst in einem nahegelegenen Gebäude betreut. Die Bewohner des Nachbargebäude konnten noch in der Nacht zurück in Ihre Wohnungen. Die Bewohner des betroffenen Mehrparteienhauses konnten ihre Wohnungen in der Nacht nicht mehr betreten und wurden anderweitig untergebracht.

Eine Frau wurde durch die Inhalation von Rauchgas schwer verletzt, zwei weitere Männer leicht. Zwei der drei verletzten Personen wurden in umliegenden Kliniken behandelt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 250.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Den Brandfall übergaben Beamte der Polizeiinspektion Günzburg noch vor Ort an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. (KPI Neu-Ulm)

