MALCHING, LKR. PASSAU: Ein Auffahrunfall auf der BAB A 94 zwischen Malching und Tutting endete tödlich. Ein Autofahrer fuhr heute Früh in das Heck eines Sattelzuges und verstarb.

Heute Früh gegen 09.13 Uhr verstarb ein junger Mann aus Ering am Inn (Kreis Rottal-Inn) tragisch bei einem Verkehrsunfall. Der junge Fahrer war mit einem VW Golf auf der BAB A94 in Richtung Passau unterwegs. Offenbar übersah der Eringer das Ende eines Staus und fuhr gegen das Heck eines Sattelzuges. Ersthelfer eilten sofort herbei und kümmerten sich um den jungen Autofahrer. Auch die erste Polizeistreife leistete noch Erste Hilfe. Leider kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle.

Grund für den Stau war die ausgelöste Höhenkontrolle am Tunnel in Tutting. Der Tunnel musste deswegen von der Verkehrsleitstelle gesperrt werden, es bildete sich ein Rückstau. Die Höhenkontrolle vor dem Tunnel wurde von einem Lkw mit angehängtem Tieflader ausgelöst. Der Fahrer transportierte auf dem Tieflader einen Bagger, der Tieflader samt Bagger war höher als die erlaubten 4 Meter.

Die Staatsanwaltschaft Passau beauftragte einen Gutachter zur Sicherung der Spuren am Unfallort. Die zuständige Polizei aus Bad Griesbach im Rottal wurde von der Verkehrspolizei Passau unterstützt, insbesondere beim Auslesen der Daten der beteiligten Lkw und beim Vermessen des Tiefladers. Die Feuerwehren aus Malching, Schambach und Ering am Inn. waren bei dem Unfall im Einsatz und unterstützten die Polizei. Die Vollsperre wurde mittlerweile gegen 13.00 Uhr wieder aufgehoben. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau wird gegen den Lkw-Fahrer ermittelt, der die Höhenkontrolle ausgelöst hat.

