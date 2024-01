OBERPFALZ. Wie im Vorfeld angekündigt, kam es am 8. Januar 2024 zu mehreren Protestveranstaltungen der Landwirte in der Oberpfalz. Zahlreiche Landwirte und Unterstützer versammelten sich im Rahmen dieser Aktion. Das Polizeipräsidium Oberpfalz zieht eine positive Einsatzbilanz.

Insgesamt verzeichnete die Oberpfälzer Polizei am 8. Januar 2024 35 Aktionen mit einer Gesamtteilnehmerzahl von über 10.000 Personen und rund 6.000 Fahrzeugen. Trotz der umfangreichen Beteiligung verliefen die Protestaktionen friedlich und nahezu störungsfrei. Die Teilnehmer zeigten sich kooperativ gegenüber den Einsatzkräften der Polizei.

Auch für den morgigen Tag sind Aktionen und Proteste in der Oberpfalz bekannt. Daher ist erneut mit Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere im Bereich Amberg, zu rechnen. Die Polizei appelliert erneut an alle Demonstrations- und Verkehrsteilnehmer Not- und Rettungswegs zwingend freizuhalten.