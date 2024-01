MITTELFRANKEN. (35) Am Montag (08.01.2024) fand eine Vielzahl von Versammlungen im Zusammenhang mit Protesten von Landwirten in Mittelfranken statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken betreute insgesamt 38 Versammlungen und Kundgebungen und zieht insgesamt eine positive Einsatzbilanz.



Ab den frühen Montagmorgenstunden waren eine Vielzahl von Versammlungen von Landwirten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken angezeigt. Insgesamt nahmen in der Spitze circa 6800 Personen mit rund 6200 Traktoren an den Protestkundgebungen teil.

Die Schwerpunkte lagen hierbei auf den Fahrstrecken verschiedener Sternfahrten nach Nürnberg, Fürth, Ansbach und Erlangen zu den einzelnen Kundgebungsörtlichkeiten. Betroffen waren überwiegend die Bundesstraßen 2, 4, 8, 14 und 470.

Neben den bekannten Blockaden der Anschlussstellen der BAB 3 (Höchstadt-Ost, Höchstadt-Nord und Erlangen-West) ereigneten sich noch mehrere nicht angezeigte kurzfristige Blockaden von Anschlussstellen der BAB 3 (Frauenaurach), BAB 6 (Feuchtwangen-West), BAB 7 (Fichtenau und Bad-Windsheim), der BAB 73 (Eltersdorf) sowie der Autobahnauffahrt Schwabach-West an der BAB 6. Diese nicht angezeigten Blockaden wurden nach Ansprache durch die polizeilichen Einsatzkräfte von den Landwirten selbst beendet.

An den zentralen Kundgebungen waren in den Städten Ansbach circa 1000, in Fürth circa 350, in Nürnberg circa 300, in Erlangen circa 250 und in Roth circa 1200 Teilnehmer anwesend.

Insgesamt wirkten sich die Protestaktionen in weiten Teilen nur mäßig auf das Verkehrsaufkommen in Mittelfranken aus. An den Bundesautobahnen konnten keine Störungen des Verkehrsflusses festgestellt werden. An den Fahrtstrecken der einzelnen Traktorkolonnen kam es jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Insbesondere der Straßenverkehr im Ansbacher Stadtgebiet kam während der An- und Abfahrt von gut 1000 Fahrzeugen zur Kundgebung an der Rezathalle nahezu zum Erliegen.

Wesentliche Ordnungsstörungen während der Kundgebungen konnten nicht festgestellt werden. Bei Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) kollidierte ein Pkw-Fahrerin mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, als sie eine vor sich fahrende Traktor-Kolonne überholen wollte. Glücklicherweise wurden beide Verkehrsteilnehmer nur leicht verletzt.

Zudem wird gegen zwei Landwirte wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt. Diese stellten ihre Fahrzeuge auf der B 466 bei Gnotzheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) auf der Fahrbahn ab, demontierten je ein Vorderrad und machten eine Panne geltend. Hierdurch konnten keine Fahrzeuge den Bereich passieren.

Unter der Leitung des Polizeipräsidiums Mittelfranken waren neben eigenen Einsatzkräften auch Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. Mit Blick auf die ganz überwiegend nur mäßige Beeinträchtigung des Straßenverkehrs und der geringen Anzahl an festgestellten Ordnungsstörungen zieht das Polizeipräsidium Mittelfranken eine insgesamt positive Einsatzbilanz.



Erstellt durch: Michael Petzold