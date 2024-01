AIDHAUSEN, LKR. HAßBERGE. Am Sonntagabend ist an einem Wohnhaus der Anbau in Brand geraten. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat inzwischen die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 18:30 Uhr ist die Mitteilung über den Brand in der Frankenstraße bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Anbau des Anwesens, der als Abstellraum und Holzlager genutzt wird, bereits in Vollbrand.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Neben besagtem Anbau ist der Holzbalkon abgebrannt und die Hausfassade sowie der Dachstuhl wurden beschädigt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen.