GUNDELSHEIM, LKR. BAMBERG. Am Sonntagabend brannte eine Küche in einer Asylbewerberunterkunft in Gundelsheim. Die Kriminalpolizei Hof geht nicht von Brandstiftung aus.

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, brach ein Feuer in der Küche einer Asylbewerberunterkunft in Gundelsheim aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Anwesen verhindern. Die Unterkunft ist vorübergehend nicht bewohnbar. Das Landratsamt Bamberg kümmerte sich um die Verlegung der insgesamt 18 Bewohnerinnen und Bewohner. Wann und ob sie in die Unterkunft zurückkehren können ist noch unklar. Auf der Flucht vor den Flammen verletzte sich ein 35-jähriger Syrer leicht am Bein. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Die Ermittler schließen nach Begutachtung des Brandobjektes aktuell eine Brandstiftung aus.