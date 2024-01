OBERFRANKEN. Seit dem frühen Montagmorgen fährt eine Vielzahl an Landwirten und Unterstützern mit Ihren Schleppern durch den ganzen Regierungsbezirk. Das Polizeipräsidium Oberfranken zog am Mittag eine Zwischenbilanz.

Bereits gegen 5 Uhr am Montagmorgen zogen die ersten Landwirte los, um ihren Protest gegen die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung mitzuteilen. Bis 12.30 Uhr zählte die Polizei über 5.500 Teilnehmer, die mit ihren Schleppern teils mobil, teils an festen Orten ihr Versammlungsrecht wahrnahmen. Die Anzahl der Fahrzeuge betrug bis zum Mittag rund 3.400. In bislang friedlicher Art demonstrierten die Landwirte mit Unterstützung auch aus anderen Berufsgruppen. Kurze Blockaden von Auffahrten überörtlicher Straßen, wie der Bundesstraße 505 und der Autobahnen A70 und A73 lösten sich nach Gesprächen mit der Polizei wieder auf oder verlagerten sich nach Zuweisung anderer Versammlungsorte. Teilweise wurden Umleitungen eingerichtet. Viele der rund 30 Veranstaltungen ziehen sich bis in den Nachmittag und die Abendstunden hinein.

Die Anzahl der gezählten Verstöße bewegte sich im einstelligen Bereich. Unfälle wurden nur drei gezählt, einer davon mit einer leicht verletzten Person. Die oberfränkische Polizei ist zuversichtlich, dass die noch ausstehenden Versammlungen ebenfalls weitgehend störungsfrei verlaufen.