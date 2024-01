REGENSBURG. Am Samstagmorgen, 6. Januar wurde einer Frau die Handtasche entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:00 Uhr hielt sich eine 29-jährige Regensburgerin in der Klostermeyergasse nahe des Hauses der Bayerischen Geschichte auf. Ein bislang Unbekannter entriss ihr die um den Arm getragene Handtasche und rannte damit in Richtung Ostengasse davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife die Handtasche in der Gichtlgasse auffinden. Aus dieser fehlt jedoch die Geldbörse mit den persönlichen Dokumenten und dem Bargeld der Frau.

Der Täter wird als junger Erwachsener (18-25 Jahre alt), 175cm groß mit normaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und Turnschuhe. Bei seiner Flucht wurde er zusammen mit einer Person gesehen, die eine schwarze Jacke trug. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.