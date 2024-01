43. Einbruch in Einfamilienhaus – Bogenhausen

Am Sonntag, 07.01.2024, gegen 12:00 Uhr, stellte ein 58-Jähriger fest, dass in sein Einfamilienhaus eingebrochen worden war. Er verständigte daraufhin den Notruf der Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelang der bislang unbekannte Täter in das Einfamilienhaus, indem er gewaltsam über die Balkontüre eindrang. Es wurden Gegenstände und Bargeld in Wert von mehreren hunderttausend Euro entwendet. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, schlank, bekleidet mit dunkler Hose, dunklen Schuhen, helle Jacke, Basecap, heller Handschutz, FFP2-Maske, führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Samstag, 06.01.2024, zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr, im Bereich der Vandalenstraße, Teutonenstraße, Normannenplatz (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

44. Einbruch in Wohnung – Pasing

Am Sonntag, 07.01.2024, gegen 19:40 Uhr, stellte eine 30-Jährige fest, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden war.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Wohnung, indem sie gewaltsam durch ein Fester eindrangen. Es wurden Gegenstände im Wert von mehreren hunderttausend Euro entwendet. Anschließend flüchteten der oder die unbekannten Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Samstag, 06.01.2024, gegen 16:00 Uhr bis Sonntag, 07.01.2024, 19:40 Uhr, im Bereich der Paul-Hösch-Straße, Paosostraße, Bodenseestraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

45. Brandfall eines Einfamilienhauses – Sendling-Westpark

Am Sonntag, 07.01.2024, gegen 23:00 Uhr, bemerkte ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Brand in seinem Einfamilienhaus. Er weckte die restlichen Bewohner, ging mit diesen ins Freie und verständigte anschließend den Notruf.

Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere einhunderttausend Euro geschätzt.

Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

46. Brandfall in einer Wohnung – Sendling

Am Sonntag, 07.01.2024, gegen 23:00 Uhr, konnte ein Anwohner im Bereich der Daiserstraße den Alarm eines Rauchmelders sowie Rauchgeruch aus der Nachbarwohnung eines Mehrfamilienhauses feststellen und verständigte umgehend den Notruf.

Die Feuerwehr öffnete die Türe zu der Wohnung und löschte einen in Brand geratenen Tisch in der Wohnung.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Bewohnerin, eine über 90-Jährige, wurde leichtverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

47. Brand eines Bauwagens – Moosach

Am Sonntag, 07.01.2024, gegen 16:15 Uhr, verständigte ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München die Rettungsleitstelle, da ein Bauwagen in Brand geraten war.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der Bauwagen brannte jedoch komplett aus. Außerdem wurde durch die Hitzentwicklung ein Wohnwagen, welcher neben dem Bauwagen stand, beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Die weiteren Ermittlungen führ das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.