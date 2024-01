KULMBACH. Unbekannte schmierten in der Nacht auf Sonntag mehrere Schriftzüge mit politischem Hintergrund an verschiedene Objekte in Kulmbach. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntagmorgen, 6.45 Uhr, brachten die Täter in der Stettiner Straße in Kulmbach an einem Garagentor, an einem Zigarettenautomaten und auf dem Asphalt jeweils den Schriftzug „FCK AFD“ an. Der Gesamtschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.