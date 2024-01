MICHELAU I.OFR./ WEISMAIN, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte beschädigten im Laufe der letzten Wochen in Michelau i.Ofr. einen Pkw und in Weismain eine Hauswand mit politischen Statements. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

In Michelau i.Ofr. haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein Auto in der Johann-Puppert-Straße beschädigt. Sie ritzten den Schriftzug „Free Palestine“ auf die Motorhaube des parkenden Pkws und verursachten erheblichen Sachschaden.

In Weismain beschmierten Unbekannte im Tatzeitraum vom 22. Dezember bis 4. Januar eine Hauswand in der Straße „Im Peunt“ mit dem Schriftzug „Free Palest“. Der Sachschaden liegt hier nach aktuellen Schätzungen bei etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.