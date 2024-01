GDE. ESSENBACH, LKR. LANDSHUT. Ein zunächst unbekannter Mann hat am vergangenen Freitag, 05.01.2024, einen 39-jährigen Mann auf seinem Grundstück mit einem Messer attackiert. Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Ein zunächst unbekannter Mann befand sich am Freitagnachmittag unberechtigt auf dem landwirtschaftlichen Anwesen des 39-Jährigen. Nachdem ihn der Grundstückseigentümer ansprach und ihn vom Grundstück verweisen wollte, attackierte er ihn und fügte ihm mit einem mitgeführten Messer eine Verletzung am Oberarm zu. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von dem Anwesen, konnte aber wenig später von einer Streife in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshuter erging mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde am 06.01.2024 beim Amtsgericht Landshut vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 39-Jährige konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Die Ermittlungen zu Tatumständen und Motiv dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 08.01.2024, 11.20 Uhr