ASCHAFFENBURG / STADTMITTE. Am späten Donnerstagabend ist ein 54-Jähriger in eine Verkehrskontrolle geraten, bei der die Polizeibeamten mehrere hundert Gramm Cannabis und auch Amphetamin auffanden. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 54-Jährige war am Donnerstag gegen 23:00 Uhr zusammen mit einem 29-jährigen Begleiter auf der Hanauer Straße in einem Pkw unterwegs als Beamte der Bereitschaftspolizei sie in eine Kontrollstelle leiteten. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Polizisten mehrere hundert Gramm Haschisch und auch eine geringe Menge Amphetamin.

Die Bereitschaftspolizisten nahmen die beiden Männer in der Folge vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat im weiteren Verlauf die Ermittlungen übernommen, bei denen sich der Verdacht erhärtete, dass der 54-Jährige mit den Betäubungsmitteln Handel treibt.

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ordnete daher die Vorführung des Tatverdächtigen bei dem Ermittlungsrichter an. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 54-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Seinem 29-jährigen Begleiter wird dem aktuellen Stand der Ermittlungen der Besitz einer geringen Menge Amphetamin vorgeworfen. Er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.