KIRCHENLAMITZ, LKR. WUNSIEDEL. Sonntagabend kam ein Mann bei einem Verkehrsunfall nahe Niederlamitz ums Leben. Die Polizeiinspektion Wunsiedel ermittelt zur Unfallursache.

Am Sonntag, kurz vor 21 Uhr, war ein 62-Jähriger mit seinem Pkw auf der Kreisstraße WUN1 von Großwendern in Richtung Niederlamitz unterwegs. Wie Zeugen berichteten, brach das Auto plötzlich aus und kam nach mehreren Schlangenlinien nach links von der Straße ab. Im Straßengraben liegend brach im Fahrzeug Feuer aus. Den zirka 50 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Kirchen- und Niederlamitz sowie Großwendern gelang es zwar den Fahrer aus dem brennenden Wrack zu retten, er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt werden. Neben den Feuerwehren und mehreren Polizeistreifen waren auch Rettungsdienst, Notfallseelsorge und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Polizeiinspektion Wunsiedel ermittelt nun zur Unfallursache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof werden sie dabei von einem Gutachter unterstützt.