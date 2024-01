BUCHENBERG. Am Sonntag, dem 07.01.2024, befuhr gegen 15:55 Uhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer eines Audi die Kreisstraße OA 20 von Buchenberg in Richtung Wirlings. In einer Rechtskurve kam der Pkw bei winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und auf die andere Fahrbahnseite. Ein entgegenkommender Pkw Ford konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis ca. 17:30 Uhr voll gesperrt. Es waren insgesamt ca. 50 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Polizei und der Feuerwehr im Einsatz. (VPI Kempten)