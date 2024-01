36. Mehrere Einbrüche geklärt; zwei Personen in Haft - Stadtgebiet und Landkreis München

- siehe Pressebericht vom 08.06.2023, Nr. 917

- siehe Pressebericht vom 15.06.2023, Nr. 960

Fall 1:

In der Zeit zwischen Samstag, 03.06.2023, 11:30 Uhr bis Montag, 05.06.2023, 05:00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in einen Imbissstand in Gräfelfing gekommen. Der bislang unbekannte Täter drang hierbei gewaltsam über ein Fenster in den Imbissstand ein und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, sowie sich im Ladengeschäft befindliche elektrische Werkzeuge.

Fall 2:

In der Zeit von Freitag, 09.06.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 10.06.203, 07:15 Uhr, ist es in Freimann in einem Cafe zu einem Einbruch gekommen. Der oder die unbekannten Täter drangen hierbei gewaltsam über die Eingangstüre in das Objekt. Im Cafe ist die Registrierkasse gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet worden. Der oder die Täter erbeuteten damals mehrere hundert Euro Bargeld.

Fall 3:

Zwischen Samstag, 10.06.2023, 18:30 Uhr und Sonntag, 11.06.203, 16:00 Uhr, ist es in Neuhausen zu einem Einbruch in eine Gärtnerei gekommen. Der Täter gelangte hierbei gewaltsam über ein Fenster ins Anwesen. Aus der im Objekt befindlichen Kasse ist Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet worden.

Im Zuge der umfangreichen Spurensuche durch die Münchener Kriminalpolizei konnten DNA-Spuren an allen drei Tatorten gesichert werden. Aufgrund der aufgefundenen Spuren konnte mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes ein 32-Jähriger deutscher Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet als Tatverdächtiger für alle drei Taten ermittelt werden.

Im Fall zwei konnte beim Einbruch in das Cafe ein 41-Jähriger bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet als Mittäter ermittelt werden.

Der 32-Jährige Tatverdächtige befindet sich seit dem 13.06.2023 aufgrund eines ähnlich gelagerten Falles in Haft.

Der 41-Jährige ermittelte Tatverdächtige wurde bereits am 30.06.2023 ebenso wegen eines Einbruchdiebstahls festgenommen und befindet sich ebenfalls in Haft.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität) geführt.

37. Brandfall – Maxvorstadt

Am Freitag, 05.01.2024, gegen 09:00 Uhr, ist dem Polizeinotruf 110 über die integrierte Rettungsleitstelle ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Maxvorstadt mitgeteilt worden.

Beim Eintreffen der ersten Streife befanden sich die Bewohner der betroffenen Wohnung bereits vor dem Anwesen im Freien.

Der Brand konnte durch die Bewohner mittels eines Feuerlöschers selbst gelöscht werden.

Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchener Kriminalpolizei übernommen.

38. Treppensturz; eine Person schwer verletzt - Altstadt

Am Freitag, 05.01.2024, gegen 20:00 Uhr, befanden sich ein 72-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München und ein 70-Jähriger mit Wohnsitz in München am Marienplatz.

Beide waren zu Fuß zur dortigen U-Bahnstation unterwegs. Auf einer Außentreppe zur U-Bahnstation stürzte der 72-Jährige allein verschuldet, etwa auf Hälfe der Treppe, nach vorne.

Zeugen alarmierten sofort den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Berufsfeuerwehr und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit fuhren.

Ein zufällig auf den Vorfall aufmerksam gewordener Passant leitete als Ersthelfer, bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte, Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Der 72-Jährige musste reanimiert werden. Anschließend ist er schwerverletzt mit einem Rettungswagen in Notarztbegleitung in ein Krankenhaus verbracht worden. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Die Münchener Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

39. Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw; eine Person schwer verletzt - Berg am Laim

Am Freitag, 05.01.2024, gegen 14.10 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Fahrrad den Innsbrucker Ring in Richtung Chiemgaustraße. Hier benutzte er den neben der Fahrbahn befindlichen Schutzstreifen für Radfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Zur selben Zeit fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem AUDI Pkw die Bad-Schachener-Straße in Richtung Anzinger Straße. An der Kreuzung Bad-Schachener-Straße und Innsbrucker Ring musste der 63-Jährige an der dort befindlichen roten Ampel halten.

Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der 63-Jährige mit seinem Pkw an und erfasste den bei Rotlicht in die Kreuzung einfahrenden 35-Jährigen Radfahrer. Dieser kam daraufhin zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Der 35-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Gesamtschaden wird auf über eintausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchener Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionshinweis:

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

Als Option beim Tragen eines Fahrradhelmes:

Durch das Tragen eines Fahrradhelmes wurden nach den ersten Feststellungen der Polizei bei der Unfallaufnahme vor Ort schwerere Kopfverletzungen vermieden.

40. Verkehrsunfallflucht mit Trambahnbeteiligung; eine Person verstorben - Schwabing

Bereits am Dienstag, 02.01.2024, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger Straßenbahnfahrer mit einer Trambahn der Linie 27 auf dem dort befindlichen Hochgleis in der Mitte der Schleißheimer Straße in Richtung Petuelring.

In der Trambahn befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrgäste. An der Kreuzung Schleißheimer Straße Ecke Herzogstraße überquerte ein bislang unbekannter Fußgänger verbotswidrig, bei Rotlicht, die Straße in Richtung Herzogstraße.

Um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden musste der Trambahnfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen. Durch die Gefahrenbremsung stürzten mehrere Fahrgäste in der Tram zu Boden oder gegen die sich in der Trambahn befindlichen Haltestangen.

Eine 85-Jährige mit Wohnsitz in München verletzte sich aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung und den Sturz so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Aufgrund der Verletzungen musste sie sofort notoperiert werden. Sie verstarb am 04.01.2024 im Krankenhaus.

Eine 69-Jährige und eine 65-Jährige, beide mit Wohnsitz in München, mussten ebenso aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus zur ambulanten Behandlung verbracht werden. Sie wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Eine 21-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und eine 68-Jährige mit Wohnsitz in München sind ebenso verletzt worden und mussten sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung begeben. Sie wurden beim Unfall leicht verletzt.

Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und der Trambahn ist es nicht gekommen. Der bislang unbekannte Fußgänger entfernte sich sofort von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchener Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, 1,80 m bis 1,85 m groß, nordeuropäisches Erscheinungsbild, Drei-Tage-Bart, normale Statur.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

41. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw; eine Person schwer verletzt - Haar

Am Samstag, 06.01.2024, gegen 19:45 Uhr, befuhr eine 53-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem VW Pkw die Johann-Karg-Straße in Haar, in Richtung Gronsdorf.

Zur selben Zeit befand sich im Ortsteil Salmdorf ein ordnungsgemäß geparkter DAIMLER Lkw am rechten Fahrbahnrand.

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte die 53-Jährige mit ihrem Pkw frontal rechtsseitig gegen das Fahrzeugheck des Lkw. Durch den Aufprall ist die 53-Jährige schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchener Verkehrspolizei.

42. Streit eskaliert – Straßlach

Am Donnerstag, 04.01.2024, gegen 23:45 Uhr, ist es in Straßlach-Dingharting zu einem zunächst verbalen Streit auf offener Straße zwischen einer 32-Jährigen mit Wohnsitz in Landkreis München und einem 30-Jährigen mit belgisch-afghanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet gekommen.

Im Verlauf dieser Streitigkeit ging der 30-Jährige die 32-Jährige körperlich an, indem er ihr mit der Hand ins Gesicht schlug. Die 32-Jährige begab sich daraufhin in ihren in der Nähe geparkten Pkw und versperrte diesen von innen.

Der 32-Jährige stellte sich daraufhin vor den Pkw um die 32-Jährige am Wegfahren zu hindern. Des Weiteren bedrohte er die 32-Jährige verbal.

Als die 32-Jährige durch dieses Verhalten eingeschüchtert den Motor ihres Fahrzeuges startete, setzte sich der 30-Jährige auf die Motorhaube und trat mit seinen Füßen gegen die Windschutzscheibe. Da der 30-Jährige der 32-Jährigen im Verlauf des Streites zuvor ihr Mobiltelefon wegnahm, wusste sich die 32-Jährige nicht anders zu helfen und fuhr mit dem 30-Jährigen, sitzend auf der Motorhaube, mehrere Kilometer zur nahegelegenen Polizeiinspektion in Grünwald.

Bei der Polizeiinspektion angekommen, fuhr sie auf den dort befindlichen Parkplatz und machte auf sich aufmerksam, indem sie mehrfach hupte. Umgehend begaben sich mehrere Beamte der Polizeiinspektion zum Pkw und kamen den Beteiligten zu Hilfe.

Die 32-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

Am Fahrzeug selbst entstand kein Schaden.

Beide Beteiligten werden jetzt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt.

Zudem wird gegen den 30-Jährigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Beide Beteiligte wurden nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wieder entlassen.