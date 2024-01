NÜRNBERG. (31) Am frühen Sonntagmorgen (07.01.2024) musste ein Mann in Gewahrsam genommen werden, welcher in einem Mehrfamilienhaus offenbar die Kontrolle über sein Handeln verlor. Er führte ein Messer mit sich und schrie mehrmals „Heil Hitler“.



Gegen 02:30 Uhr teilten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Reindelstraße der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass sich ein lautstark schreiender und unbekannter Mann im Hausflur befand. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte kurz darauf den 40-jährigen Mann, welcher nicht in Nürnberg wohnhaft ist, im Fahrstuhl des Wohnhauses antreffen.

Hierbei hielt der Mann ein nicht erlaubtes Einhandmesser in der Hand und schrie mehrfach „Heil Hitler“. Die Beamten dirigierten den Mann zu Boden und legten Handfesseln an. Da sich der Mann, welcher offenbar unter Einfluss berauschender Mittel stand, offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

