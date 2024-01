NÜRNBERG. (30) Am frühen Samstagmorgen (06.01.2024) wurden in Nürnberg drei Polizeibeamte bei Einsätzen durch körperliche Angriffe verletzt. Die drei Beamten mussten den Dienst vorzeitig beenden.



Gegen 03:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd zu einem verbalen Streit in die Breitscheidstraße gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wandte sich ein 22-jähriger an dem Streit beteiligter Mann sofort in aggressiver Weise den Beamten zu. Als der 22-Jährige die Beamten angriff, musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei wehrte er sich derart, dass ein Polizeibeamter mehrere Verletzungen an Händen und Beinen erlitt und sich später in ärztliche Behandlung begeben musste.



Ein ebenfalls 22-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gegen 05:00 Uhr von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte im Bereich des Frauentorgrabens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch feststellten, wurde bei einem freiwillig durchgeführten Test am Alkomaten eine Atemalkoholkonzentration von gut 1,4 Promille gemessen. Gegen die anschließende Blutentnahme wehrte sich der 22-Jährige, indem er auf die Beamten einschlug. Die Beamten mussten den Mann daraufhin zu Boden bringen und fesseln. Zwei Beamte erlitten durch die Angriffe Verletzungen und konnten den Dienst nicht weiter fortführen.

Beide Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Gegen den 22-jährigen E-Scooter-Fahrer wird zudem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.



Erstellt durch: Michael Petzold