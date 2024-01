NÜRNBERG. (29) Am Freitagabend (05.01.2024) musste ein Mann im Nürnberger Stadtteil Steinbühl in Gewahrsam genommen werden, nachdem er eine Wohnungstür eintrat. Der 36-Jährige bedrohte und beleidigte hierbei die eingesetzten Polizeibeamten.



Gegen 23:45 Uhr teilte eine Frau mit, dass sich ihr ehemaliger Lebensgefährte an der Wohnungstür befände und versuche mit Gewalt in die Räumlichkeiten zu gelangen. Als eine alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd vor Ort eintrafen, hatte sich der Mann bereits entfernt, nachdem er die Wohnungstür eingetreten hatte. In die Wohnung gelangte der Mann allerdings nicht.

Der 36-jährige Tatverdächtige konnte unweit des Anwesens angetroffen und festgenommen werden. Der mit gut 1,2 Promille alkoholisierte Mann überzog die eingesetzten Beamten während der Festnahme und weiterhin fortwährend in der Polizeidienststelle mit wüsten nicht zitierfähigen Bedrohungen und Beleidigungen.

Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Bedrohung und der Beleidigung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold