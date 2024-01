0061 - Gefährdung des Straßenverkehrs

Donauwörth - Gestern Nacht gegen 23.35 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin in Donauwörth auf einem Parkplatz an der Neuen Obermayerstraße beim rückwärts Ausparken gegen einen, hinter ihr geparkten, Pkw.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten vor Ort Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest zeigte nahezu ein Promille. Die Polizeibeamten veranlassten daher bei der Unfallverursacherin eine Blutentnahme, den Führerschein stellten sie sicher.

Am Pkw, den die Frau angefahren hatte, entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Dort wurden der Stoßfänger und der Kotflügel eingedrückt. Die Unfallverursacherin hatte an ihrem Pkw einen Schaden am Heck von ebenfalls etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

0062 - Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol

Bobingen - Am Sonntag (07.01.2024), gegen 02.25 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / Lindauer Straße in Bobingen zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen.

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer, der auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Westen fuhr, missachtete an der Kreuzung offenbar die Vorfahrt eines 28-Jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 32-jährige Fahrer wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit Hilfe der Feuerwehr Bobingen aus dem Pkw befreit werden. Anschließend wurde dieser mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der 25-jährige Beifahrer des selbigen Pkw wurde leicht verletzt.

Beim 32-jährigen Unfallverursacher veranlassten die Beamten eine Blutentnahme, da ein Atemalkoholtest aufgrund der Verletzungen nicht durchgeführt werden konnte. Der 32-jährige Fahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Feuerwehr Königsbrunn war mit vier Fahrzeugen und 25 Mann ebenfalls vor Ort und sperrte die Kreuzung für eine Stunde.