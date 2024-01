Alkohol im Straßenverkehr - Pkw kommt von Fahrbahn ab

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Offensichtlich aufgrund von Alkoholkonsum hat ein Mann am Samstagabend einen Unfall verursacht. Der Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt.

Der Autofahrer ist gegen 22:15 Uhr mit seinem grauen VW Polo auf der Staatsstraße in Richtung Großkrotzenburg unterwegs gewesen. In einem Kreisverkehr kam der 45-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kam am Straßenrand auf dem Autodach zum Liegen. Die hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei musste feststellen, dass der Mann offensichtlich deutlich alkoholisiert war und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Alkoholvortest erbrachte ein Ergebnis von rund 1,7 Promille, eine Blutentnahme folgte. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall wurde der Autofahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer muss nun neben dem wirtschaftlichen Schaden, auch die Folgen eines Strafverfahrens und die führerscheinrechtlichen Konsequenzen tragen.

Diebstahl aus Gaststätte – Kripo sucht Zeugen

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag und Freitag drang ein bislang Unbekannter in eine Gaststätte in der Hanauer Straße ein und entwendete technisches Equipment. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Dienstag, 23:00 Uhr bis Freitag 10:45 Uhr drang ein bislang Unbekannter in die Räumlichkeiten der Gaststätte ein. Der Dieb entwendete hierbei einen Router sowie eine Festplatte im mittleren dreistelligen Betrag. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen gegen 10:45 Uhr festgestellt. Die Höhe des Sachschadens wird mit circa 600 Euro beziffert.

Die Polizei Alzenau bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagnachmittag zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr wurde ein roter Opel Mokka an der rechten Heckseite angefahren. Das Auto parkte auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Senne".

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein Fiat an der Fronstoßstange angefahren. Das Auto parkte in der Ludwigstraße am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen dem 13. Dezember 2023 und dem 05. Januar 2024 wurde die Scheibe eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage eingeschlagen. Es wurde zudem ein Fernseher sowie ein Gartenschlauch entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagnachmittag zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr wurde ein Geldbeutel der Marke Tommy Hilfiger aus einer Handtasche entwendet. Die Frau befand sich im oben genannten Zeitraum in einem Kaufhaus in der Goldbacher Straße.

ASCHAFFENBURG, STADTTEIL DAMM. Zwischen Freitag 20:00 Uhr und Samstag 11:45 Uhr wurde ein schwarzer Lexus am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Das Auto parkte in der Theresienstraße am rechten Fahrbahnrand.

ASCHAFFENBURG / INNNENSTADT. Zwischen Freitag 17:00 Uhr und Samstag 14:00 Uhr wurde der Lack eines schwarzer Audi A3 am Dach beschädigt. Das Auto parkte in der Erthalstraße.

ASCHAFFENBURG, STADTTEIL NILKHEIM. Am Freitag zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Auto parkte in der Niedernberger Straße auf einem Kaufhaus Parkplatz

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN AM MAIN, OT DETTINGEN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag 21:15 Uhr und Freitag 14:47 Uhr wurde ein Verkehrszeichen in der Hahnenkammstraße beschädigt.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein braunes Hyundai Tucson an der rechten Fahrzeugseite eingedellt. Das Auto parkte auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Hanauer Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend zwischen 17:30 Uhr und 22:25 Uhr wurde ein grauer Daimler stark beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz in der Straße "Am Forstweg".

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen dem 22. Dezember 2023 und dem 05. Januar 2024 wurde ein Rasenmäher der Marke "Wolf" aus einer Garage in der Großwallstädter Straße entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.