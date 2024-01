NÜRNBERG. (28) Am Samstag (06.01.2024) fand in der Nürnberger Innenstadt eine Kundgebung mit Aufzug statt. Es nahmen an der Spitze circa 1800 Personen an der Versammlung teil.



Um 13:30 Uhr begann mit einer Auftaktkundgebung eine Versammlung am Nürnberger Kornmarkt zum Thema „Frieden im Nahen Osten“. Nach verschiedenen Redebeiträgen führte im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 16:15 Uhr ein Aufzug durch die Nürnberger Südstadt zurück zum Kornmarkt.

Dort endetet die Kundgebung nach weiteren Redebeiträgen gegen 18:00 Uhr. An der Versammlung nahmen an der Spitze bis zu 1800 Personen teil. Insgesamt konnten keine nennenswerten Ordnungsstörungen festgestellt werden.

Die mittelfränkische Polizei wurde im Einsatzgeschehen durch Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.



Erstellt durch: Michael Petzold