ALTENKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Freitagnacht versuchten Unbekannte in ein Haus einzubrechen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Freitagnacht, kurz nach 2 Uhr, machten sich Einbrecher an der Tür eines Einfamilienhauses in der Straße „Alter Weidnerbach“ zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht die Tür aufzubrechen. Stattdessen verursachten die Täter so viel Lärm, dass der Hausbesitzer aus dem Schlaf gerissen wurde. Als dieser die Außenbeleuchtung einschaltete, ergriffen die Männer die Flucht mit einem weißen Mercedes Kastenwagen. An diesem waren nicht näher bekannte ausländische Kennzeichen angebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wer kann Angaben zum versuchten Einbruch machen? Wer hat die Täter möglicherweise auf der Flucht beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.