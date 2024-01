KULMBACH / BREITENGÜßBACH, LKR. BAMBERG. In der Nacht zum Freitag haben Autodiebe zwei Mal in Oberfranken zugeschlagen: In Kulmbach stahlen sie einen Audi, in Breitengüßbach einen Mercedes. Beides hochwertige Fahrzeuge. Beide mit Keyless-Go ausgestattet. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Freitagmorgen, kurz vor 4 Uhr, stahlen die Täter im Kulmbacher Ortsteil Katschenreuth einen schwarzen Audi A5 Sportback im Wert von zirka 40.000 Euro aus einer Hofeinfahrt im Stirnweg. Am Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen: KU-PK 709 angebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften die Täter die Keyless-Go-Funktion des Audi ausgenutzt haben um das Auto zu starten.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Katschenreuth bemerkt? Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kripo Bayreuth unter der Tel-Nr.0921/506-0 entgegen.

Seit Freitag, 6 Uhr, fehlt ein weißer Mercedes GLC 250 4Matic im Wert von zirka 40.000 Euro aus der Schützenstraße in Breitengüßbach. Der Halter hatte das Fahrzeug am Vorabend vor seiner Garage abgestellt. Am Mercedes waren zuletzt die Kennzeichen: BA-JD 703 angebracht. Die Autodiebe dürften auch hier das Funksignal des Schlüssels überbrückt haben.

In diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg. Wer Angaben zum Diebstahl des Mercedes machen kann, meldet sich bitte unter Tel-Nr. 0951/9129-491 bei der Bamberger Kripo.

Warnhinweis der oberfränkischen Polizei:

Ihr Fahrzeug verfügt auch über Keyless-Go? Dann schützten Sie es gegen Diebstahl!

Die Polizei Oberfranken rät: Stellen Sie ihr Fahrzeug nicht offen zugänglich ab. Ist das nicht möglich? Bewahren Sie die Fahrzeugschlüssel in einem funkdichten Behältnis auf!

Mehr Informationen zum Thema „Keyless-Go“ finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.