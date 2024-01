Stromausfall nach Brand in Trafostation

KEMPTEN. Am frühen Freitagabend wurde der Polizei Kempten der Brand einer Trafostation in der Falchenstraße in Kempten mitgeteilt. Dieser war durch einen Mitarbeiter des Stromanbieters bei der Überprüfung der Station wegen eines Stromausfalls festgestellt worden. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Station vom Stromnetz genommen, so dass ca. 250 Haushalte vorübergehend ohne Stromversorgung waren. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war ein technischer Defekt Auslöser für den Brand. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

(PI Kempten)