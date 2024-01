OBERPFALZ. Auch in der Oberpfalz sind ab Montag, 8. Januar, eine Vielzahl von Versammlungen angekündigt. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Landwirte haben für die kommende Woche zahlreiche Aktionen und Proteste in der Oberpfalz angekündigt. Dabei werden auch landwirtschaftliche Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Die Proteste sind in der Regel als Versammlungen zu werten. Die Polizei gewährleistet den hohen Schutz der Versammlungsfreiheit und versucht hierbei, Beeinträchtigungen für Unbeteiligte möglichst gering zu halten. Aufgrund der Vielzahl an Versammlungen ist trotzdem mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Bereits jetzt appelliert die Polizei an alle Demonstrations- und Verkehrsteilnehmer Not- und Rettungswege unbedingt freizuhalten.