34. Informationen zur Versammlungslage am kommenden Montag, 08.01.2024

Für den kommenden Montag 08.01.2024 sind im Bereich des Polizeipräsidium München mehrere Versammlungen des Bayerischen Bauernverbandes angemeldet worden. Das Kernstück dieser Demonstrationen bildet hierbei von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr eine stationäre Versammlung am Odeonsplatz. Bereits im Vorfeld zu diesem Termin finden jedoch bereits die Anfahrten der Teilnehmer statt, die ebenfalls als fortbewegende Versammlungen angemeldet sind. Dadurch bedingt, wird im gesamten Bereich des Stadtgebietes München bereits ab den frühen Morgenstunden mit möglichen Verkehrsbehinderungen gerechnet, da hier insbesondere Traktoren als Demonstrationsmittel verwendet werden. Die Fahrt zum Odeonsplatz soll dabei sternförmig durch München erfolgen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wird mit mehreren tausend Teilnehmern an den Versammlungen und mehreren hundert Traktoren gerechnet.

Die Münchener Polizei hat sich umfangreich auf diesen Einsatz vorbereitet. Da die Proteste des Bayerischen Bauernverbandes landesweit erfolgen sollen, ist man hier auch in Kontakt mit den weiteren Polizeiverbänden in Bayern. Ziel des Polizeieinsatzes ist es dabei vornehmlich einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlungen zu gewährleisten und zugleich die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Gezielte Blockaden, die rein zu Störungen führen sollen, werden keinesfalls toleriert, sondern konsequent von den polizeilichen Einsatzkräften im Rahmen der Möglichkeiten unterbunden bzw. verfolgt.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Münchner Polizei am kommenden Montag, die Versammlungslage entsprechend zu berücksichtigen und nach Möglichkeit auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs zu verzichten. Sofern ein Ausweichen auf öffentliche Verkehrsmittel machbar ist, wäre dies für Montag die bessere Alternative.

Die Münchner Polizei weist die Versammlungsteilnehmer hier ergänzend auf folgende Punkte hin:

Für die Versammlung am Odeonsplatz ist als Aufstellfläche der Bereich der Ludwigstraße und der Leopoldstraße vorgesehen

Hierzu sollte die Anfahrt über den mittleren Ring von Norden her auf die Leopoldstraße erfolgen

Bitte folgen Sie den Anweisungen der Polizei vor Ort, damit die Versammlung ungehindert ablaufen kann, Not- und Rettungswege freigehalten werden können und es nicht zu gefährlichen Situationen kommt

Bei Überfüllung der Ludwigstraße / Leopoldstraße wird als alternative Abstellfläche für Traktoren der Bereich der Theresienwiese vorgehalten. Transfer für VS-Teilnehmer wäre dann mittels ÖPNV von der Theresienwiese zum Odeonsplatz

Teilnehmern die mit Bussen anreisen, wird empfohlen vom U-Bahnhof Fröttmaning zur Versammlungsörtlichkeit zu fahren, da dort eine Abstellmöglichkeit für Busse vorhanden ist