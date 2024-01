30. Einbruch in Mehrfamilienhaus – Solln

Bereits am Freitag, 22.12.2023, wurde im Zeitraum zwischen 17:30 und 23:00 Uhr, durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Dies teilte ein Bewohner, der dies nach seinem nach Hause kommen festgestellt hatte, über den Polizeinotruf 110 mit.

Nach ersten Ermittlungen drangen der oder die unbekannten Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnung ein. Es wurden Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im oben genannten Zeitraum im Bereich der Rungestraße, Alpspitzstraße und Wolfratshauser Straße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

31. Festnahme eines Jugendlichen nach gezielter Einwirkung auf Zeugen in einer Raubsache – Fürstenried

- siehe Medienformation vom 03.01.2023, Nr. 19

Wie bereits berichtet, kam es zum Jahresende 2022 und dem Jahresbeginn 2023 zu einer Häufung von Raubstraftaten rund um den Pasinger Bahnhof. In diesem Zusammenhang wird derzeit auch eine Raubtat vom Montag, 02.01.2023, verhandelt. Am Donnerstag, 21.12.2023, machte ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München vor Gericht umfangreiche Aussagen gegen einen 21-jährigen Angeklagten mit Wohnsitz in München.

Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 22:45 Uhr, wurde der 19-Jährige von dem 18-jährigen Bruder des Angeklagten in Begleitung eines 15-Jährigen mit Wohnsitz in München am U-Bahnhof Fürstenried West abgepasst und mehrfach von dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zudem drohte der 18-Jährige dem 19-Jährigen, dass man ihn abstechen und töten könne, sofern er weiter Freunde „verraten“ würde. Er wurde hierbei auch konkret auf sein Aussageverhalten vor Gericht angesprochen.

Der Vorfall wurde durch den 19-Jährigen am Mittwoch, 03.01.2024, angezeigt und das Kommissariat 21 (Raubdelikte) unmittelbar über den Sachverhalt informiert. Die Staatsanwaltschaft München I beantragte beim zuständigen Amtsrichter am Folgetag einen Haftbefehl unter anderem wegen dem gezielten Einwirken auf einen Zeugen gegen den 18-Jährigen. Dieser wurde am Freitagvormittag, 05.01.2024, vollzogen.

32. Räuberische Erpressung – Nymphenburg

Am Donnerstag, 04.01.2024, gegen 16:30 Uhr, war eine 16-Jährige mit Wohnsitz in München von der U-Bahn zu Fuß auf der Braganzastraße in Nymphenburg unterwegs. Der 16-Jährigen trat ein unbekannter Mann entgegen, der sie sofort nach Geld ansprach. Er forderte aggressiv Kleingeld von ihr und drohte sie bei nicht Herausgabe zusammenzuschlagen.

Die 16-Jährige flüchtete sofort. Der unbekannte Täter verfolgte sie nicht.

Zusammen mit einem Elternteil erstattete die 16-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1, 90 m groß, sehr schlank, dunkelhäutig, bekleidet mit schwarzer Bomberjacke mit Kapuze, roter Cargo Hose, Sneaker, trug einen rot-beige-karierter Schlauchschal als Mund- und Nasenbedeckung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Braganzastraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

33. Schockanruf; zwei Tatverdächtige festgenommen – Neuhausen

Am Donnerstag, 04.01.2024, gegen 14:30 Uhr, informierte eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Bankfiliale in der Nymphenburger Straße den Polizeinotruf 110, wie soeben eine über 80-jährige Kundin mit Wohnsitz in München einen größeren Geldbetrag bei ihr abzuheben versuchte. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrere tausend Euro von der über 80-Jährigen abgehoben worden waren, bat sie jetzt erneut um die Auszahlung von weiteren 5000 Euro, um eine schwangere Frau finanziell unterstützen zu können, deren Kindsvater sich in Serbien im Krankenhaus befindet.

Die Bankmitarbeitern wurde misstrauisch und verständigte daraufhin die Polizei über den Notruf 110.

Zivile Polizeibeamte konnten in der Nymphenburger Straße eine 26-jährige, schwangere Frau mit Wohnsitz in Niedersachsen feststellen, die bereits polizeilich wegen gleich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war. Bei einer körperlichen Durchsuchung der 26-jährigen konnte eine Goldmünze und Schmuck aufgefunden werden. Die Wertgegenstände entstammten dem rechtmäßigen Besitz der über 80-Jährigen. Im Rahmen der Anzeigenbearbeitung aufgrund gewerbsmäßigem Trickbetrug, konnte ein zweiter Tatverdächtiger, ein 23-jähriger Mann mit Wohnsitz in München ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Die über 80-Jährige blieb unverletzt. Durch das wiederholte Vortäuschen von Notsituationen entstand ihr über einen Zeitraum von mehreren Wochen ein Vermögensschaden von mehreren zehntausend Euro.

Beide Tatverdächtige wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen beim Kommissariat 61 dauern an.

34. Sachbeschädigung durch Graffiti – Lochham

Am Mittwoch, 03.01.2024, beobachtete ein 41-jähriger Mann mit Wohnsitz im Landkreis München, einen 21-Jährigen mit Wohnsitz in München beim farblichen Besprühen der Schallschutzmauer an der A96, Abschnitt Maria-Eich-Straße. Der 41-Jährige verständigte die Polizei über den Notruf 110. Eine Streife der Polizeiinspektion 45 (Pasing) konnte den 21-Jährigen auf frischer Tat antreffen und vorläufig festnehmen.

Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten unter anderem zwei Blackbooks und diverse Einzelzeichnungen von Tags, sowie mehrere Spraydosen als Beweismittel sichergestellt werden.

Der 21-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von seinem Wohnort aus entlassen.

Das Kommissariat 23 führt die abschließenden Ermittlungen.