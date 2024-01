Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses war von Mittwoch auf Donnerstag Ziel von Einbrechern. Die Kripo Aschaffenburg hofft bei der Aufklärung auch auf Zeugen



Der Einbruch ereignete sich dem Sachstand nach zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr, und Donnerstag, 06:50 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung des Hauses in der Frühlingstraße und konnten mit Schmuck in noch unbekanntem Wert entkommen.



Die Kripo Aschaffenburg bittet um Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.



Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Streitigkeit eskaliert - 44-Jähriger leicht verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Streitgespräch zwischen einem 36-jährigen und einem 44-jährigen Postangestellten. Im Verlauf des Streites wurde der 44-Jährige mit einem Pfefferspray leicht verletzt.



Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, ist es in der Fabrikstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 44-jährigen Geschädigten und einem 36-jährigen gekommen. Dem Sachstand nach kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit über das Parkgeschehen in deren weiteren Verlauf der 36-Jährige den Geschädigten mit einem Pfefferspray leicht verletzte. Zudem erweckte der Aggressor gegenüber seinem Kontrahenten den Eindruck eine Waffe zu besitzen, die er nur noch holen müsste. Anschließend setzte er sich in seinen Pkw und fuhr davon.

Kurze Zeit später konnte der Mann von einer Streife der Aschaffenburger Polizei identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Durch einen Ermittlungsrichter wurde ein Durchsuchungsbeschluss der Wohnung erlassen. Eine Waffe fanden die Polizisten dabei nicht. Jedoch konnten die Beamten eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln sicherstellen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 36-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



Mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Gleich vier Fälle von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen sind im Laufe des Donnerstags bei der Polizei in Aschaffenburg zur Anzeige gebracht worden. Von dem oder den Tätern fehlt bislang noch jede Spur. Daher hofft die Polizei nun auch um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 07:00 Uhr Bargeld sowie Scheckkarten aus geparkten Fahrzeugen entwendet.



In der Bergstraße wurde aus einem schwarzen Audi A6 mehrere hundert Euro sowie eine Scheckkarte entwendet. Aus einem roten Ford Fiesta, welcher in der Frühlingstraße parkte, wurden etwas über hundert Euro und zwei Scheckkarten gestohlen. In der Straße „Am Aschenweg“ wurden gleich zwei Fahrzeuge eines Halters angegangen. Aus einem schwarzen Audi A4 und einem weißen Skoda Oktavia wurde Bargeld in einem mittleren zweistelligen Betrag sowie eine Scheckkarte entnommen. Aus einem in der Kurzenrainerstraße geparkten weißen Skoda wurde ebenfalls Bargeld im mittleren zweistelligen Betrag sowie zwei Scheckkarten entwendet. Dem Sachstand nach wurden die Fahrzeuge allesamt nicht gewaltsam geöffnet.



Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 14:30 Uhr wurde ein orangener Opel Corsa-E beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Bergstraße am rechten Fahrbahnrand und wurde am linken Heck angefahren.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen dem 22. Dezember 2023, 15:00 Uhr und dem 03. Januar 2024, 13:50 Uhr wurde eine Schule in der Rhönstraße angegangen. Die Täter gelangten über ein Fenster in die Schule, beschmierten mehrere Gegenstände und warfen eine Scheibe mit einem Stein ein. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000€.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum zwischen dem 19. Dezember und dem 02. Januar haben Unbekannte einen grünen Abrollcontainer unbefugt abtransportiert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. In der Dieselstraße wurde zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, ein geparkter Mazda CX-5 bei einer Unfallflucht beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.