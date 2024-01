0043 – Vermisstensuche erfolgreich

Nordschwaben/ Haunstetten – Die Nordschwäbische Polizei unterstützte heute Nacht (04./05.01.2024) die Polizei Nordrhein-Westfalen bei einer Vermisstensuche nach einem Kind. Das Mädchen konnte soweit wohlbehalten aufgefunden werden.

Eine 12-Jährige aus Nordrhein-Westfalen galt seit gestern als vermisst. Dabei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass sich das Mädchen im Augsburger Bereich aufhalten und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord leitete umgehend mehrere Suchmaßnahmen ein, an denen beispielsweise auch Diensthunde beteiligt waren. Da das Suchgebiet großflächig und teilweise nur schwer zugänglich war, unterstütze gegen 02.30 Uhr auch ein Polizeihubschrauber die Einsatzkräfte am Boden. Dies führte zu mehreren Beschwerden am Polizeinotruf. Auch wurde die Besatzung des Hubschraubers offenbar aktiv durch einzelne Anwohner geblendet.

Gegen 05.00 Uhr fanden Einsatzkräfte das Mädchen auf. Sie befand sich bei einem Bekannten in Haunstetten, über den es bis dahin keine Erkenntnisse gab. Die 12-Jährige war soweit wohlauf. Auf Grund der Gesamtumstände wurde sie im Anschluss an eine entsprechende Einrichtung übergeben.

0044 – Päckchen aufgerissen

Haunstetten – Am gestrigen Donnerstag (04.01.2024) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter zwei Päckchen in der Lupinenstraße.

Gegen 18.30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin die zwei bislang unbekannten Täter im Durchgangsweg zwischen der Gladiolenstraße und der Azaleenstraße. Einer der beiden Täter riss dabei ein fremdes Päckchen auf, woraufhin die Anwohnerin die beiden Personen ansprach. Daraufhin flüchteten die Beiden in unbekannte Richtung.

Wie sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme herausstellte, hatten die beiden bislang unbekannten Personen noch ein weiteres fremdes Päckchen geöffnet und den Inhalt entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0045 – Unfallflucht

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (04.01.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein Auto in der Zirbelstraße.

Gegen 16.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto und beschädigte es dabei. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0046 – Gaststätte angegangen

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (04.01.2024) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Ulmer Straße ein.

In der Zeit von 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Gegenstände aus der Gaststätte und verursachten einen Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

0047 – Alkoholisiert unterwegs

Innenstadt – Am heutigen Freitag (05.01.2024) war ein 33-Jähriger alkoholisiert in der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, nachdem er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 33-Jährigen.