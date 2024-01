COBURG. Am Donnerstagabend schlug ein 18-Jähriger auf einen 15-Jährigen ein. Danach entriss ihm ein 19-Jähriger gewaltsam seine Umhängetasche. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Um kurz nach 18 Uhr traf sich der 15-Jährige zunächst mit zwei 14-jährigen Bekannten in der Dr.-Hans-Schack-Straße in Coburg. Kurz danach kamen zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren hinzu. Diese waren in Begleitung von zwei Unbekannten. Der 18-jährige Syrer schlug dem 15-jährigen Deutschen unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Anschließend versuchte er erfolglos dessen Tasche an sich zu reißen. Schließlich entriss der 19-jährige Deutsche dem 15-Jährigen gewaltsam die Umhängetasche, bevor er mit dem Rest der Vierergruppe flüchtete. Der 15-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Die Tasche enthielt unter anderem Air-Pods im Wert von etwa 300 Euro. Bei den polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife die beiden Tatverdächtigen festnehmen. Diese müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten.