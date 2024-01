GROßKAROLINENFELD, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Freitagvormittag überfielen zwei unbekannte, maskierte Männer einen mit zwei Personen besetzten Geldtransporter in der Pfälzerstraße in Großkarolinenfeld. Die Kripo Rosenheim hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag, den 5. Januar 2024, überfielen gegen 09.30 Uhr zwei maskierte Täter die Besatzung eines Geldtransporters. Dabei wurde ein Besatzungsmitglied des Geldtransporters mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Tat ereignete sich in der Pfälzerstraße in Großkarolinenfeld, unmittelbar vor der dortigen Filiale einer Raiffeisenbank. Im Anschluss konnten die beiden Täter mit dem erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe in einem weißen Transporter (vermutlich VW – Baureihe T4 oder T5) in unbekannte Richtung flüchten. In diesem Zusammenhang kam es durch die Besatzung des Geldtransporters auch zum Einsatz der Schusswaffe gegen das Tatfahrzeug.

Die sofort nach Bekanntwerden des Überfalls eingeleitete Großfahndung, unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und mit Unterstützung zahlreicher Streifen umliegender Dienststellen, führte bislang nicht zum Ergreifen der Täter.

Erste Ermittlungen vor Ort wurden noch am Vormittag des 5. Januar 2024 von Kräften der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Aibling aufgenommen. Noch vor Ort wurden diese vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim fortgeführt. Die weiteren Ermittlungen wurden mittlerweile vom Fachkommissariat 1, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, übernommen.

Aufgrund der Erkenntnisse aus den ersten Ermittlungen ergeben sich folgende Täterbeschreibungen:

Beide Täter wurden als männlich, schlank, schwarz gekleidet und mit Skimasken o. ä. maskiert beschrieben. Ein Täter war ca. 190 cm, der zweite ca. 175 cm bis 180 cm groß. Wie bereits oben erwähnt, flüchteten die Täter mit einem weißen Transporter, vermutlich VW T4 oder T5 o. ä.

Die Ermittler der Kripo Rosenheim bitten deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Hinweise auf so beschriebene Personen geben?

Wer konnte verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Raiffeisenbank machen bzw. konnte die Tat beobachten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter 08031/200-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.