MITTELFRANKEN. (26) Am Montag (08.01.2024) sind in Mittelfranken eine Vielzahl von Protestaktionen von Landwirten angezeigt worden. Das Polizeipräsidium Mittelfranken rechnet in diesem Zusammenhang mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Ab den frühen Montagmorgenstunden finden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken eine Vielzahl von stationären und sich fortbewegenden Versammlungen von Landwirten statt. Demzufolge ist davon auszugehen, dass es gerade im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken wird die Kundgebungen, unterstützt durch Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, betreuen um einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigung der Bevölkerung im Rahmen der Möglichkeiten zu minimieren.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken informiert über das Versammlungsgeschehen unter anderem über die eigenen Social-Media-Plattformen:

x.com: @PolizeiMFR

facebook.com: @polizeimittelfranken

instagram.com: @polizeimfr

Erstellt durch: Michael Petzold