NIEDERBAYERN. Am Montag, 08.01.2024, sowie in der kommenden Woche soll es landesweit zu Versammlungen und Protestaktionen von Landwirten kommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Aktionen auch in mehreren niederbayerischen Städten und Landkreisen stattfinden. Die niederbayerischen Polizeidienststellen gewährleisten mit zahlreichen Einsatzkräften und Unterstützung durch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlungen und minimieren zeitgleich Beeinträchtigungen für die Bevölkerung.

In Niederbayern kann es im Zuge der Versammlungen und Protestaktionen ab Montag, 08.01.2024, ca. 05.00 Uhr, ganztägig zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Nach derzeitigem Stand sind insbesondere in folgenden Bereichen Versammlungen und Protestaktionen von Landwirten angekündigt:

Landkreise Kelheim, Landshut, Dingolfing-Landau, Stadtgebiete Landshut, Stadtgebiet Kelheim u. Dingolfing

Stadtgebiet Kelheim

Zu- und Abfahrten zur B 16

Zu- und Abfahrten zur B 299

Zu- und Abfahrten zur B 301

Zu- und Abfahrten zur B15n

Stadtgebiet Landshut

Landau a.d.Isar, Volksfestplatz

Stadtgebiet Dingolfing

Zu- und Abfahren der BAB A 92

Zu- und Abfahrten der BAB A 93

Niederviehbach, Gewerbepark

Wallersdorf, Volksfestplatz

Landkreise Straubing-Bogen, Regen, Freyung-Grafenau, Stadtgebiete Straubing u. Zwiesel

Straubing, Geiselhöringer Straße (Kreisverkehr)

Straubing, Am Hagen

Straubing, Kreisverkehr Hornbach

Stadtgebiet Zwiesel

Patersdorf/B 85, Kreisverkehr

B 12, Grenzübergang Philippsreuth

Zu- und Abfahrten der BAB A 3

Zu- und Abfahren zur B 20

Zu- und Abfahrten zur B 8

Landkreise Passau, Rottal-Inn

Bad Griesbach, Karpfham, Volksfestplatz

Passau, Sternfahrt nach Karpfham

Zu- und Abfahrten der BAB A 3

Die oben genannte Aufzählung ist nicht abschließend. Wir bitten Verkehrsteilnehmer, insbesondere Berufspendler, um Beachtung der Verkehrshinweise in den regionalen und überregionalen Medien, sowie um entsprechende Berücksichtigung bei der Zeitplanung.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 05.01.2024, 15.55 Uhr