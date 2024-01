BAD ABBACH, LKR. KELHEIM. Bereits am Mittwoch, 27.12.2023, kam es in einer Klinik zwischen zwei Männern zunächst zu einem Streit in dessen Verlauf sie sich gegenseitig geschlagen haben sollen. Der 47-jährige befand sich zur Tatzeit in stationärer Behandlung in der Klinik.

Trotz eines durch die Klinik ausgesprochenen Hausverbots erschien der 33-Jährige am Tag darauf erneut in der Klinik und soll auf den 47-Jährigen mehrfach eingeschlagen und diesem am Boden liegend mit den Füßen getreten haben. Dem bisherigen Ergebnis der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nach erlitt der 47-Jährige dabei so schwere Verletzungen, die den Verdacht eines versuchten Tötungsdelikt erhärteten. Der Tatverdächtige wurde am 28.12.2023 von Beamten der Polizeiinspektion Kelheim vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen den 33-Jährigen mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Das Amtsgericht Regensburg hat den von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragten Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen heute erlassen. Die Ermittlungen zu den Tatumständen sowie dem Motiv dauern an.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 12.15 Uhr