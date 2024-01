TEISNACH, LKR. REGEN. Ein in der Nacht am 04.01.2024 entwendeter BMW konnte kurze Zeit später aufgrund länderübergreifender Zusammenarbeit in Österreich einer Kontrolle unterzogen und sichergestellt werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen.

Der Mann verschaffte sich um kurz nach Mitternacht unter einem Vorwand Zutritt in ein Einfamilienhaus im östlichen Marktbereich. Dabei nahm er den Originalschlüssel für den am Haus abgestellten BMW der Geschädigten im Wert eines mittleren 5-stelligen Betrages an sich und entwendete diesen kurze Zeit später.

Aufgrund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Viechtach in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing ergaben sich Hinweise, dass sich das Fahrzeug in Österreich an der A1 bei Pöchlarn befinden soll. Gegen 01.40 Uhr konnte das Fahrzeug nach Zusammenarbeit des Gemeinsamen Zentrums Passau mit der österreichischen Polizei durch die österreichische Autobahnpolizei St. Pölten festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der entwendete BMW konnte sichergestellt und der 28-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen zum Diebstahl des BMW wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Dem 28-Jährigen wurde ein europäischer Haftbefehl eröffnet. Aktuell befindet er sich in österreichischer Untersuchungshaft, eine Überstellung nach Deutschland ist in Vorbereitung.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 10.55 Uhr