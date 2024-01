BOGEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 04.01.2023 kam es gegen 12.40 Uhr zu einem Brand in einem Fahrradabstellraum einer Asylunterkunft in der Bahnhofstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Ersten Erkenntnissen nach ging der Brand mutmaßlich von einem brennenden Kinderwagen aus, der schon seit längerer Zeit im Fahrradraum abgestellt war. Durch den Brand des Kinderwagens wurde der Raum komplett verrußt, weiterer Schaden am Gebäude entstand nicht.

Bereits in der Nacht am 04.01.2023 gegen 01.15 Uhr geriet ein Mülleimer im Waschkeller der Unterkunft in Brand. Durch Sicherheitsmitarbeiter konnte dieser schnell gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen zu beiden Brandfällen wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing und der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Für beide Fälle liegen Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Ob die beiden Brände auch von einem Bewohner der Unterkunft gelegt worden sein könnten, ist Gegenstand er aktuellen Ermittlungen. Diese dauern an.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 10.55 Uhr