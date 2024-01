29. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Tram, eine Person tödlich verletzt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 04.01.2024, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 36-jähriger mit Wohnsitz in München mit einer Trambahn der Linie 37 die Englschalkinger Straße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit wollte eine 85-jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß die Englschalkinger Straße an einer baulichen Querungshilfe in Richtung Normannenplatz überqueren.

Der 36-Jährige erkannte die Fußgängerin, gab ein Warnsignal ab und verringerte seine Geschwindigkeit. Aus bislang ungeklärter Ursache überquerte die 85-Jährige die Gleise und wurde von der Front der Trambahn erfasst und zur Seite geschleudert.

Bei dem Aufprall erlitt die 85-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer und den eintreffenden Rettungsdienst im Krankenhaus verstarb.

Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Englschalkinger Straße ab der Arabellastraße stadtauswärts für ca. eine Stunde gesperrt werden. Dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Trambahnline 37 war im Bereich Effnerplatz bis St. Emmeram für ca. zweieinhalb Stunden unterbrochen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Fahrgäste der Trambahn wurden durch die Notbremsung nicht verletzt. An der Trambahn entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.