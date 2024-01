ERDING.Eine durch den Bayerischen Bauernverband Erding angemeldete Versammlung am heutigen Vormittag (04.01.) verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. In der Spitze fanden sich etwa 900 Teilnehmer mit 750 Traktoren am Veranstaltungsort ein.

Zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr wurde auf dem Volksfestplatz in Erding eine Protestkundgebung abgehalten, zu der eine Vielzahl von Teilnehmern mit landwirtschaftlichen Zugmaschinen angereist waren.

Im Anschluss fuhren etwa 70 Traktoren als sich fortbewegende Versammlung durch die Innenstadt. Die Kundgebung sowie die anschließende Fahrt wurden von zahlreichen Einsatzkräften der Polizei begleitet. Zu Sicherheitsstörungen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.