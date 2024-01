0035 – Drei Polizeibeamte leicht verletzt

Innenstadt – Heute (04.01.2024) kam es in einer Diskothek zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen. Schließlich wurden auch noch Polizeibeamte angegriffen und leicht verletzt. Ein Mann musste in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 02.30 Uhr gerieten mehrere Gäste in einer Diskothek in der Halderstraße in Streit. Dabei schlug offenbar ein 33-Jähriger zwei andere Gäste. Aus diesem Grund wurde er sowie dessen 34-jähriger Begleiter vom Personal aus der Diskothek verwiesen. Parallel wurde die Polizei über den Vorfall informiert.

Eine Polizeistreife wollte vor der Diskothek die Personalien der Beteiligten feststellen und die Hintergründe des Vorfalls klären. Dabei verhielt sich der 34-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Auch der 33-Jährige war unkooperativ und versuchte, wieder in die Diskothek zu gelangen. Die Beamten sprachen beiden Männern einen Platzverweis aus und forderten sie auf, den Bereich zu verlassen. Kurz danach ging der 33-Jährige erneut auf das Personal los. Als die Beamten dazwischengingen, schlug der 33-Jährige einem Polizisten ins Gesicht und trat zwei weitere Beamten. Auf Grund seines Verhaltens nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Auch dabei leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand. Insgesamt wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Gegen die beiden Männer wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, Widerstands sowie Beleidigung ermittelt.

0036 – Nach Unfall geflüchtet und ermittelt

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (03.01.2023) beschädigte ein 83-jähriger Autofahrer einen geparkten BMW in der Brentanostraße und flüchtete.

Gegen 11.30 Uhr kollidierte der 83-Jährige offenbar beim Wenden mit dem geparkten BMW. Der 83-Jährige begutachtete zunächst den Schaden, entfernte sich aber dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dies beobachtete eine Anwohnerin und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den 83-Jährigen dann zuhause an und stellten den passenden Schaden an seinem Auto fest. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 83-Jährigen.

0037 – Einbruch in Wohnung

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch (03.01.2024) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Olympiastraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

0038 – Haltestelle beschädigt

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch (03.01.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei Haltestellen.

Gegen 17.50 Uhr beschmierte der bislang unbekannte Täter zunächst die Haltestelle „Auf dem Nol“ mit Farbe. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Täter offenbar mit dem Bus in die Inninger Straße und beschmierte dort wiederrum die Haltestelle. Ein Passant beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

0039 – Ladendieb will flüchten

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (03.01.2024) entwendete ein 15-Jähriger einen Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz und wollte flüchten.

Gegen 15.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Drogeriemarktes wie der 15-Jährige den Laden ohne zu bezahlen verlies. Als er den 15-Jährigen daraufhin stoppte, versuchte der 15-Jährige zu fliehen und schlug um sich. Der Mitarbeiter wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, beobachtete den Vorfall und griff ein.

Die Polizei übergab den 15-Jährigen nach Abschluss der Anzeigenaufnahme an die Erziehungsberechtigen und ermittelt nun u.a. wegen Räuberischen Diebstahls gegen den 15-Jährigen.

0040 – Diebstahl scheitert

Haunstetten – In der Nacht von Dienstag (02.01.2024) auf Mittwoch (03.01.2024) versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Schwimmbad im Karl-Rommel-Weg zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

0041 - Trickbetrug

Göggingen – Bereits am vergangenen Samstag (30.12.2023) erbeuteten Trickbetrüger die EC-Karte eines 70-Jährigen in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße.

Gegen 09.15 Uhr wollte der 70-Jährige an einem Geldautomaten Bargeld abgeheben. Hierbei warf ein bislang unbekannter Täter unvermittelt Geldscheine auf das Bedienfeld des Automaten, wodurch der 70-Jährige abgelenkt wurde. Anschließend nahm der bislang unbekannte Täter das Bargeld wieder an sich und entwendete hierbei offenbar auch die zwischenzeitlich ausgeworfene EC-Karte des 70-Jährigen.

Im Anschluss nutze der bislang unbekannte Täter die EC-Karte für zwei Bargeldabhebungen im insgesamt niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.